Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinin 'Huzur Hakkı' yüzde 33 artırıldı

Borsa İstanbul'un bugün yapılan olağan genel kurulunda Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun seçildi.

Ergun, mevcutta Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Huzur Hakkı'na zam

Erişah Arıcan,yürütmeye devam ederken Borsa İstanbul'un yönetim kurulundan Türkiye Varlık Fonu eski başkanı Zafer Sönmez çıkarıldı ve yerine Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu alan Katar Yatırım Otoritesi’ni temsilen Ahmed Ali el-Hammadi getirildi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, geçen yıl 14 Nisan tarihinde yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a aylık 24 bin TL, aralarında Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ise 18 bin TL huzur hakkı verilmesini kararlaştırmıştı.

Dünkü toplantıda ise Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücretler yeniden belirlendi. Türkiye Varlık Fonu’nu temsilen yönetime giren Ahmed Ali el-Hammadi’nin teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı’na ödenen huzur hakkı 24 bin TL’de kalırken, üyelerin aldıkları 18 bin TL huzur hakkı yüzde 33 artırılarak 24 bin TL’ye çıkarıldı.

Vergisini de Borsa İstanbul ödeyecek

Alınan kararda ayrıca özel araç tahsisi, görevle ilgili konularla yolculuk, seyahat,konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanma imkanı, ayrıca bu kişilerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş personeli ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması gibi haklar tanınırken, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda ilave verginin Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi ve devlet memuru olunması durumunda ise hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi de aynen kabul edildi.