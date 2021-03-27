Maskeleri mendil yapıp halay çektiler

İstanbul'da bir açılış programında Kovid-19 tedbirleri görmezden gelinerek, maskesiz halay çekildii. Eğlencede maskelerin de mendil olarak kullanılması dikkat çekti.

İstanbu Başakşehir'de bir açılış programında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler görmezden gelindi.

Programa katılanlar, açılış esnasında müzik eşliğinde halay çekti ve maske takmadı. O anlarda dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise tepki çekti.

Görüntülerde ayrıca, maskelerin mendil olarak kullanılması dikkat çekti.

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