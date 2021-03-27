İstanbu Başakşehir'de bir açılış programında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler görmezden gelindi.
Programa katılanlar, açılış esnasında müzik eşliğinde halay çekti ve maske takmadı. O anlarda dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise tepki çekti.
Görüntülerde ayrıca, maskelerin mendil olarak kullanılması dikkat çekti.
Maskeleri mendil yapıp halay çektiler https://t.co/5XDDldxS00 pic.twitter.com/oHFbzuyYKf— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2021
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