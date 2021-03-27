Çağlayan önündeki Boğaziçi Üniversitesi eyleminde gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde, Boğaziçi Üniversitesi gözaltılarını protesto etmek isterken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmasını ve adliyeye sevk edilmesini Çağlayan Adliyesi önünde, protesto eden öğrencilerden 52'si dün gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 46'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılık, 6 öğrenciden 4' ünü “Görevli memura mukavemet", “Kamu malına zarar verme" ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama, 2'sini de aynı suçlardan adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 6 öğrencinin sevk edildikleri suçlamalardan, imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi.