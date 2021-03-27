Erdoğan'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı: Bütün alanlarda olduğu gibi tiyatro sektörüne de çok güçlü destekler sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Kadim medeniyetimizden ve değerlerimizden beslenen kültür ve sanatın gelişmesi ve yaygınlaşması için bütün alanlarda olduğu gibi tiyatro sektörüne de çok güçlü destekler sağladık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için paylaştığı mesajında, "Tiyatro, geçmişten bugüne hayata ve insana dair ne varsa sahneye koyarken izleyici ile oyuncuyu aynı çatı altında ortak bir hissiyatta buluşturan etkili sanat dallarından biridir. Trajedi, komedi, dram, opera ya da müzikal gibi farklı tür ve sahne çeşitleriyle kâh güldürerek kâh hüzünlendirerek topluma ayna tutan tiyatro eserleri, dünyanın her yerinde insanların ilgisine mahzar olmaktadır" dedi.

Tiyatro sanatının büyük sorumluluğunu hissederek toplumumuza örnek olmayı kendisine şiar edinen, milli ve manevi değerlerimiz ile kültürümüzü özümseyerek ülkemizin sanat hayatına katkı sağlayan tüm sanatçılarımızın Dünya Tiyatro Günü’nü tebrik ediyorum.https://t.co/cIpR9iWMqn pic.twitter.com/xku64HeEOu — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 27, 2021

Erdoğan, şöyle devam etti: