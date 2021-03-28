Denetime gittiği iş yerinde vatandaşa 'İndir şu arka ayaklarını' diyen Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma açıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın Koronavirüs kurallarını ihlal eden bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi kaymakamı Atilla Selami Abban, Koronavirüs denetimi yaptığı esnada vatandaşla girdiği bir diyalogla ilgili olarak işlem başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz konusu kaymakamla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ilçede Koronavirüs denetimi yaparken, dışarıdan gördüğü işletmenin içerisine gererek Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını istemiş, bu esnada masada oturan vatandaşla girdiği diyalogda 'İndir şu arka ayağını' ifadesini kullanmıştı.

Kaymakam Abban daha sonra görevlilere işyerinin kapatılması talimatını vermişti.

Denetime gittiği iş yerinde vatandaşa 'İndir şu arka ayaklarını' diyen Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma açıldıhttps://t.co/6gFSSznzkI pic.twitter.com/ZWWOwsqsq5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2021

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