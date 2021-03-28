Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Akıncı prototip 3’ün ilk uçuşunu yaptığını ve başarılı olduğunu duyurdu.

Selçuk Bayraktar’ın uçuş öncesi yaptığı ilk açıklamada, “Akıncı prototip 3 bu gün inşallah ilk uçuşunu yapacak. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalanmayı düşünüyoruz” dedi.

İlk uçuşa dair görüntülerin yer aldığı paylaşımın devamında ise Bayraktar, “Akıncı prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek” açıklamasında bulundu.

#AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. 😉



Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 👍



Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.#BeratKandili'miz mübarek olsun.🌹#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/B7n4qbw6mh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2021

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