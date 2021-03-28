5 aylık hamile olan 17 yaşındaki 'dini nikahlı' eşini öldüren Anıl Yolum tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Konak’ta yaşayan 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17), dini nikahlı eşi Anıl Yolum (24) tarafından 16 yerinden bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü’yü öldüren katil zanlısı ise daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anıl Yolum'un emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığı Ünlü ile sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı öğrenildi.

Bebeği de hayata tutunamadı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17) sokakta yürürken, bir süredir ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı.

Saldırgan Anıl Yolum olay sonrası kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü'yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Yolum ekipler tarafından yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Talihsiz kadının ölümüyle beraber karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Dini nikahlı eşi Anıl Yolum tarafından saldırıya uğrayan Sezen Ünlü'nün vücudunda 16 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. 17 yaşında olan Ünlü'nün, 18 yaşını doldurduktan sonra Anıl Yolum ile resmi nikah kıyarak evlenme planlarının olduğu bildirildi.

Öte yandan Sezen Ünlü’nün cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Ünlü, cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi.