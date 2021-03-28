İstanbul Sözleşmesi feshedildi, sırada 6284 mü var?

İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesinin ardından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı kanunda da değişiklik çağrıları geldi. Sözleşmenin toplumda yaşanan tartışmalara son verme amacıyla feshedildiğini belirten AK Parti kaynaklarına göre, 6284 sayılı yasada değişiklik öngören bir çalışma söz konusu değil.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ile Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesi, sözleşmeyi de kendisine dayanak yapan 6284 sayılı kanunda da değişiklik yapılacağı iddialarını gündeme getirdi.

İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanların Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun'un da değişmesi yönünde çağrıları da bu kaygıları arttırdı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, AK Parti kaynakları, kadının statüsünü güçlendiren hukuki düzenlemelerin kendi iktidarları döneminde yapıldığına dikkat çekerek, “AK Parti siyasi olarak kadının kamusal hayatta güçlü olmasının yolunu açan nesnel zeminleri de değiştiren partidir” değerlendirmesi yaptılar.

AK Partili kaynaklar hukuki düzenlemelerde geri adım atılmayacağını savunurken, "AK Parti farklı kesimleri buluşturan bir parti. Sözleşmeden çekilmek başka bir niyet ya da kasıt anlamına gelmez. Sadece toplumsal tartışmaları bitirme amacı taşıyor” yorumunda bulundu.

6284 sayılı kanunda değişikliğe dair bir hazırlık ya da çalışma olmadığının altı çizilirken fesih sonrası gündeme getirilen 'Ankara Sözleşmesi' için de adım atılacağına dikkat çekildi.