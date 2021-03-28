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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: İstanbullunun evine ucuz ekmek girmeli

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    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yoksulların ağırlıklı olarak bulundukları yer İstanbul. Bir milyonun üstünde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. Ucuz ekmek almaları lazım. Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli" dedi.

    Anka’nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk Ekmek'in Hadımköy'deki fabrikasının inşaatında incelemelerde bulundu. Şantiyeyi gezen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bir gazetecinin ‘Neden bu fabrikaya ihtiyaç var?’ sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, hayatın çok pahalı olduğunu, yoksul insanlara ucuz ekmek ulaştırmak gerektiğini belirterek şunları söyledi:

    ‘Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli’

    "Belediye başkanımız ekip arkadaşlarıyla beraber İstanbullulara hizmet veriyor. Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli. Bunun mücadelesini veriyor. Hiçbir evde çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik. Bu görevi üstlenecek de o kentin belediye başkanı. Ekrem başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi amaç onlarla bir rekabet içerisine girmek değil. Onlar da esnaf onlar da kazansın. Ancak halk da kazansın. Ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Özellikle yoksulluk envanteri de yapıyor belediye başkanlarımız. Yoksulların ağırlıklı olarak bulundukları yer İstanbul. Bir milyonun üstünde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. Ucuz ekmek almaları lazım. Görevini yapıyor. Görevinde başarılı.”

    ‘Bizim bugün yoksulluğa karşı mücadele verme zorunluluğumuz var’

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu fabrikanın daha önceden planlandığını hatırlattı. Son dönemde artan yoksullukla beraber ucuz ekmeğe olan ihtiyacın da arttığına dikkati çeken İmamoğlu, şöyle dedi:

    "O nedenle daha çok ekmek üretimine ihtiyaç var. Bunu artırmak için imalata hız verdik. İnşallah sene sonu bitirip, 2022'nin yıl başından itibaren, ocak- şubattan itibaren İstanbullulara da buradan ekmek üretimine başlamış olacağız. Bir liraya ekmek satılıyor Halk Ekmek tarafından. Doğrudur, neredeyse iki katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Şunu da ifade edelim, fırınların da maliyetlerle uğraştığını biliyoruz. Maliyetinin ne kadar arttığını, unun, buğdayın, mayanın ne kadar artış gösterdiğini de biliyoruz. Onların da Allah yardımcısı olsun. Bizim bugün yoksulluğa karşı mücadele verme zorunluluğumuz var. Çünkü biz halka dönük hizmet üretme zorunluluğunda olan bir belediyeyiz. Bu yönüyle, bu bakış açısıyla tesisleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." 

    ‘Bizim işimiz, İstanbullunun ihtiyaç duyduğu noktada ucuz ekmeği ulaştırmaktır’

    İBB'nin bu yeni fabrikanın üretimiyle beraber İstanbul'daki ekmek üretiminin en fazla yüzde 7-8'ine ulaşacağını kaydeden İmamoğlu, “Bahsedildiği gibi fırıncının ekmeği ile işimiz yok. Bizim işimiz, İstanbullunun ihtiyaç duyduğu noktada ucuz ekmeği ulaştırmaktır. İstanbul’da  bir liraya ekmeğe ihtiyaç duyulmadığı günleri inşallah yaşarız” dedi.

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    Etiketler:
    Fırın, Ucuz, Yoksulluk, Yoksul, Ekmek, İBB, halk ekmek, CHP, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Türkiye
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