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    Makam Aracı

    TBMM'den 69 yeni makam aracına aylık 1 milyon TL

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    TBMM, makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 69 araç kiraladı. Meclis Başkanlığı, araçlara 32 ay boyunca aylık 1.1 milyon TL’den fazla ödeme yapacak.

    TBMM Genel Sekreterliği, 1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında makam hizmetlerinde kullanılacak 69 aracın sözleşmelerini imzaladı.

    BirGün'de yer alan habere göre, Yüklenici firma ile yapılan anlaşma sonucunda, 69 araç için toplam 35 milyon 507 bin TL ödenecek. İhaleyi kazanan firmanın ismi açıklanmadı.

    TBMM Genel Sekreterliği tarafından kiralanan 29 araçta 1960 motor hacmi, yedi vites, otomatik klima, yokuş kalkış desteği, 475 litre bagaj kapasitesi gibi özelliklerin bulunması talep edildi. Geri kalan 40 araç için ise sıfır kilometre, 190 beygir, elektronik fren güç dağıtım sistemi, elektrikli arka cam ve manuel arka yan cam perdeleri, yol bilgisayarı, deri döşeme, 8 inç sürücü ekranı, elektronik patinaj önleme sistemi, elektronik istikrar programı, elektronik motor çekiş kontrolü gibi özellikler istendi.

    Araçların lastiklerinin her 40 bin kilometrede bir değiştirilmesi ve araçlara uzaktan kumandalı siren anons cihazı bağlanması da zorunlu tutuldu.

    Masa alımı için 99 bin TL

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    TBMM Genel Sekreterliği’nin imzaladığı bir diğer ihale sözleşmesi ise 'masa alımı'na ilişkin oldu.

    Adet sayısı ve türü, elektronik kamu alımları platformunda yer almayan masaların yaklaşık maliyeti, 11 bin 166 TL olarak belirlendi.

    İhaleye ise yeterlilik şartını sağlayarak giren firma Babacan Grup Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirketin verdiği 99 bin TL’lik teklif, başka geçerli teklif olmaması nedeniyle kabul edildi.

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    Etiketler:
    itibar, Ödeme, TBMM Meclis Başkanlığı, TBMM, lüks makam aracı, Makam aracı
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