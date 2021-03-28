Muğla’da kadına şiddet: Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

Marmaris’te adının Engin Ceylan olduğu belirtilen bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen kadına uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı, tutuklanması için kampanya başlatıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde adının Engin Ceylan olduğu belirtilen bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen kadına uyguladığı şiddet bir işyerinin güvenlik kamerasında görüntülendi.

Ne zaman çekildiği belirtilmeyen görüntülerde, yemek yedikleri sırada Engin Ceylan’ın kadının yüzüne çatal fırlattığı, ardından da yumrukladığı görülüyor. Devamında ise Engin Ceylan’ın kadına bağırarak bir şeyler söylerken kadının kendisini korumaya çalıştığı da görüntülere yansıdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntüler paylaşıldı. Engin Ceylan’ın tutuklanması için Twitter’da #EnginCeylanTutuklansın etiketiyle kampanya başlatıldı.