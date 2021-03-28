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    Fotoğrafla cinsel taciz davasında karısı tanık olarak dinlendi: Bakınca eşime ait olduğunu anladım

    Fotoğrafla cinsel taciz davasında karısı tanık olarak dinlendi: Bakınca eşime ait olduğunu anladım

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103281044135557-fotografla-cinsel-taciz-davasinda-karisi-tanik-olarak-dinlendi-bakinca-esime-ait-oldugunu-anladim/

    Ankara'da iş insanı E.Ö. hakkında, eski çalışanı D.K. adlı kadına sosyal medya hesabından cinsel içerikli fotoğrafını gönderdiği iddiasıyla 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. E.Ö., fotoğrafın kendisine ait olmadığı ileri sürerken, tanık olarak dinlenen eşi kocasına ait olduğunu söyledi.

    Kuruyemiş mağaza zincirinin Ankara Mamak şubesinde çalışan D.K., Mayıs 2019'da işten çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay sonra D.K.'ya sosyal medya hesabı üzerinden farklı bir hesaptan bir erkeğe ait yüzü görünmeyen cinsel içerikli fotoğraf gönderildi. D.K., bir süre sonra kendisiyle konuşmak isteyen eski patronunun eşiyle buluştu. 

    Kadın, eşinin kendisini aldattığını, bu yüzden boşanma davası açtığını söylerken, sohbet sırasında eşinin farklı adla açtığı sosyal medya hesabından kendisine mesajlar gönderdiğini söyleyerek hesabı gösterdi. D.K., söz konusu sosyal medya hesabının, kendisine cinsel içerikli fotoğraf gönderilen hesap olduğunu fark etti ve fotoğrafı kadına gösterdi. Kadın, söz konusu fotoğrafın eşine ait olduğunu söyledi.

    Hakkında 'cinsel taciz' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

    Bunun üzerine D.K., eski patronu hakkında şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası iş insanı E.Ö., hakkında 'cinsel taciz' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara, 3’ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada şikayetçi D.K., sanık E.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu. E.Ö.'nün eşi E.Ö.'de duruşmada tanık olarak dinlendi. 

    ‘Fotoğrafa bakınca, çekildiği yerin kendi yatak odalarındaki ile aynı olduğunu ve fotoğrafın da eşine ait olduğunu söyledi’

    D.K. eski patronundan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yanında çalıştığım sürede bana bir kez içki içmeyi, bir kez de birlikte tatile gitmeyi teklif etmişti. Ben bu teklifleri kibarca reddetmiştim. Eşi beni kıskandığı için işten çıkarıldım. Suça konu fotoğraf daha önce şiir paylaşımları yaptığı için takip ettiğim hesaptan 3 Haziran 2019'da gönderildi. Kimin tarafından gönderildiği konusunda bir tahminim yoktu. Ancak, bir süre sonra eski patronumum eşi telefon açarak, işten çıkarılmamdan sorumlu olduğunu, yanlış yaptığını söyleyerek özür diledi ve görüşmek istedi. Görüşmemizde, boşanma davası süren eşiyle evleri ayırdığını, eşinin kullandığını tahmin ettiği fake hesaptan kendisine mesaj göndererek diyalog kurmaya çalıştığını söyledi. O hesabın takipçileri arasında benim de olduğumu söyledi. Hesabın ismini öğrenince, bu hesaptan bana cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyledim. Fotoğrafa bakınca, fotoğrafın çekildiği yerin kendi yatak odalarındakiyle aynı olduğunu ve fotoğrafın da eşine ait olduğunu söyledi" dedi. 

    ‘Bahsedilen fotoğraf bana ait değil, suçlamaları kabul etmiyorum’

    Savunmasını yapan sanık E.Ö. de "Eşim, D.K.'yı kıskanıyordu. İşten çıkarmamı istiyordu. Bir ara eşimin WhatsApp durumundan müşteki ile içki içerken fotoğrafını gördüm. Fotoğraf olayı ortaya çıktıktan sonra D.K. fotoğrafın bana ait olduğunu düşünmediğini söylemişti. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçmek için 125 bin lira para istedi. D.K. ile samimi olan eski bir çalışanımız eşimin boşanma davasında D.K.'nın tanıklık yapması için 100 bin lira karşılığında anlaştığını söyledi. Ben bahsedilen fotoğrafı daha önce görmedim. Ancak kendisini aldattığımı iddia ederek boşanma davası açan eşimin, davaya delil sunabilmek için müşteki D.K. ile bana böyle bir komplo kurduklarını düşünüyorum. Bahsedilen fotoğraf bana ait değil, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

    Eş tanık olarak dinlendi: Fotoğrafa bakınca eşime ait olduğunu anladım

    Duruşmada sanık iş insanının eşi E.Ö. ise tanık olarak dinlendi. Tanık E.Ö. 10 yıllık eşiyle boşanma davalarının devam ettiğini belirterek, "D.K'yı işyerinde çalışırken birkaç kez samimi şekilde gördüm ve ilişkileri olduğunu düşündüm. Eşim beni başka kadınlarla da aldatıyordu. D.K. ile de aldattığını düşünerek, işten çıkartılmasını istedim. Bir süre sonra ekmeğinden olduğu için üzüntü duydum ve kendisini arayarak buluştuk. Konuşmamız sırasında eşimden ayrı yaşadığımı, son zamanlarda daha önce hiç olmazken sosyal medyada bir hesaptan mesajlar geldiğini söyledim. O hesaptan kendisine cinsel içerikli fotoğraflar gönderildiğini söyleyince fotoğrafa bakmak istedim. Bakınca da eşime ait olduğunu anladım" diye konuştu.

    Tanık E.Ö., eşinin boşanma davasına delil sunmak için kendisine komplo kurdukları yönündeki iddiası ile ilgili, "Kesinlikle hayır. Müşteki D.K.’yı boşanma davasında tanık olarak göstermedim. Beni aldattığıyla ilgili elimde yeterince delil var. Bu olaya delil olarak sunmama gerek bile yok" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Boşanma davası, Tanık, Sosyal medya, Fotoğraf, Cinsel taciz, Mamak, Ankara, Türkiye
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