Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Ayvatoğlu, tekrar gözaltına alındı

AK Parti'nin genel merkezinde büro personeli olarak çalıştığı açıklanan Ayvatoğlu'na ait görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçen emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kısa sürede Ayvatoğlu'nu gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer şahısların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

'Maddeyi bize de temin ediyordu'

Gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla salıverildi. Soruşturmayı sürdüren emniyet birimleri, diğer kişileri de Kastamonu ve İzmir'de yakaladı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin 'pudra şekeri' olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin 'kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini' öne sürdükleri belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma titizlikle devam etmektedir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D., M.Y.M., D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında TCK 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.