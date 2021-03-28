Ankara Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek dağıtıyor

Ankara Büyükşehir Belediyes'inden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sosyal yardım alan ve çölyak hastalığı olan 300 aileye diğer ekmek türlerine kıyasla satış bedeli yüksek olan glutensiz ekmeği ücretsiz dağıtmaya başladığı belirtildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Halk Ekmek Fabrikası tarafından el değmeden üretilen glutensiz ekmeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıldığını söyledi.

🥖 Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çölyak hastalığının farkındayız.



Başkent genelinde sosyal yardım alan ve çölyak hastası bulunan 300 aileye, Halk Ekmek Fabrikasından temin edilen glütensiz ekmek desteği sağlıyoruz. pic.twitter.com/663eCAgFhL — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 28, 2021

​Çölyak hastalarının diyetleri gereği normal ekmek tüketemediğini anımsatan Tatlısu, "Ankara il sınırları içerisinde yaşayan ve belediyeden sosyal yardım alan çölyak hastası kişilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.