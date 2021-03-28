İYİ Parti’den ‘Andımız’ eylemi: Siyah önlük giyip meydanda okudular

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Andımız'ın okutulması yönündeki kararın iptal edilmesine yurdun her köşesinden tepkiler sürüyor. Kastamonu’da İYİ Partililer Danıştay’ın kararına tepki olarak öğrenci önlüğü giyerek Nasrullah Meydanı’nda Andımız'ı okudu.

Çevredekiler de eşlik etti

Andımız'ı okuma eylemine İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın ile partililer katıldı. Coşkuyla okunan Andımız'a çevredekiler de eşlik etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük beğeni topladı. Öte yandan Danıştay’ın kaldırma kararına rağmen Eğitim-İş Sendikası’na bağlı öğretmenlerin okullarda Andımız'ı okutacaklarını açıklamıştı.