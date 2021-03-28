Cumartesi günü piknikçilerin akınına uğramıştı: Belgrad Ormanı’ndan 10 ton çöp toplandı

Hafta içi yağan kar ve soğuk havanın ardından Cumartesi günü sıcaklıkların yeniden artmasıyla İstanbullular ormanlara ve sahillere akın etti.

Kısıtlamanın olmadığı günü fırsat bilen piknikçiler soluğu, dün Belgrad Ormanı’nda aldı. 3 binden fazla aracın giriş yaptığı ormanda, yaklaşık 10 ton çöp toplandı. Bu sabah saat 07.00’dan itibaren temizliğe başlayan 20 kişilik ekip, öğle saatlerine kadar temizliği sürdürdü.