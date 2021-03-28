Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya 'temizlik yaptırıldı’ iddiası

Kamil Koç firması ile İstanbul’dan Bartın’a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı. İddialara göre ‘burayı temizlemeden seni indirmeyiz’ denilen kadına otobüste temizlik yaptırıldı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti.

Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadına ‘Burayı temizlemeden seni indirmeyiz’ denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.