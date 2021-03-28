Hem İstanbul’da hem Giresun’da: Denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Yenikapı Sahilinde 55 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Giresun Bulancak'ta sahilde bulunan cesedin ise iki haftadır kayıp olan Zehra Açıkgöz'e ait olup olmadığını belirlemek için DNA testi yapılacak.

İstanbul Yenikapı'da saat 09.00 civarında denizde hareketsiz halde duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri polise haber verdi. Polis, kıyıya yakın yerde hareketsiz duran kişiyi karaya çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 55 yaşlarında kadına ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun Bulancak'ta ise bir başka kadın cesedi bulundu. Sanayi Mahallesi sahil kesiminde menfez içerisinde ceset olduğunu fark edenler durumu polise haber verdi. Bölgede yapılan incelemenin ardından yüzü tanınmaz haldeki kadın cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacak.

Bulancak ilçesinde yaklaşık 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 27 yaşındaki Zehra Açıkgöz'ün son olarak görüldüğü belirtilen Sarayburnu Camii karşısındaki sahilde cuma günü arama çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.