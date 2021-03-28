İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasp eden 3 kişi tutuklandı

İzmir'de 75 yaşındaki kadının parası ile çeyrek altınını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların yaşlı kadını 'Oğlun için odun getirdik' diyerek kandırdığı ortaya çıktı.

Odun yüklü kamyonetle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Fadime Kopacak'ın evine gelen 3 kişi, "Oğlun için odun getirdik. Parasını sen ödeyecekmişsin" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre şüpheliler, para almak üzere eve giren Kopacak'ın peşinden gitti. Kadını iterek düşürdüğü öne sürülen şüpheliler, evdeki bir miktar para ile çeyrek altını alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kısa sürede tespit ettikleri aracı Küner Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta bulunan Y.D, F.D. ve R.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 bin 900 lira ile çeyrek altın bulundu.

Ele geçirilen para ile altın, Kopacak'a teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.