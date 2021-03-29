AK Partili Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu

Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum .