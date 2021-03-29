AK Partili Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tamer, "Bugünkü yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.
Bu günkü yaptırdığım Covit 19 test’im pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum . Ankara Şehir Hastane yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum .— Op.Dr. İsmail TAMER 🟢 (@mvitamer) March 28, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)