Ahmet Hakan: Kokainci elemanın lüks ve şatafat içinde nasıl yaşadığı konusu da çok önemli, şatafatının kaynağı bulunmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'de büro çalışanı olarak görev yapan Kürşat Ayvatoğlu'nun yaşadığı lüks hayata değinerek "Bu elemanın lüks ve şatafat içinde nasıl yaşadığı konusu da çok önemlidir. AK Parti, bu konunun üzerine de titizlikle gitmelidir. Bu elemanın, bu şatafatının kaynağı bulunmalıdır" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Kokainci elemanla ilgili AK Parti’nin atması gereken beş adım" başlıklı yazısında, lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen AK Parti Genel Merkezi büro personeli Kürşat Ayvatoğlu’nun lüks ve şatafat içinde nasıl yaşadığının da önemli bir konu olduğunu yazdı.

Ahmet Hakan yazısında, "AK Parti Genel Merkezi’nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu adlı elemanla ilgili son durum şudur: Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor. Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var: Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor. Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi... Ama işin şakaya gelir yanı yok" görüşünü savundu.

Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Bu elemanla ilgili olarak... AK Parti’nin süratle atması gereken beş adet adım var:

ADIM BİR: Bu elemanın AK Parti Genel Merkezi’nde işe alınmasına kimler aracılık etmiştir? Bir yıl önce bu iş nasıl gerçekleşmiştir? Konu enine boyuna araştırılmalıdır. Ve özeleştiri yapılmalıdır.

ADIM İKİ: Kokain kullanan ve kokain temin eden bir adamın AK Parti Genel Merkezi’ne kadar sokulabilmesi nasıl mümkün olmuştur? Boşluk nerededir? Sorunun cevabı bulunmalı ve bu tür boşluklara yer verilmemelidir.

ADIM ÜÇ: Kokain kullanmak suçlaması yeterince ağır bir suçlamayken... Bu eleman, şimdi de kokain temin etme iddiasıyla karşı karşıyadır. AK Parti Genel Merkezi, bu elemanın üzerine hukuki yoldan gidilmesinin takipçisi olmalıdır.

ADIM DÖRT: Bu elemanın lüks ve şatafat içinde nasıl yaşadığı konusu da çok önemlidir. AK Parti, bu konunun üzerine de titizlikle gitmelidir. Bu elemanın, bu şatafatının kaynağı bulunmalıdır.

ADIM BEŞ: Bu elemanın lüks ve şatafatının kaynağı, eskiden çalıştığı yerel yönetim midir? Bu sorunun üzerine gidilmeli. İşin kaynağı ortaya çıkarılmalı. Şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı. Ve suç duyurusunda bulunulmalı.

AK Parti...

Sigara konusunda bile aşırı hassas olan, sigaraya bile tahammül edemeyen, sigarayla mücadele konusunda asla taviz vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik ve önderlik yaptığı bir partidir.

Parti yetkililerinin olaya bu açıdan da yaklaşarak konuyu asla geçiştirmemeleri, aksine konunun üzerine üzerine gitmeleri gerekir

Herkes olayın peşini bıraksa bile onlar bırakmamalı. Bu derece yani."