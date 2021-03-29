Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, iki yeni fakülte kurulması kararına karşı Danıştay’a dava açtı

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenler, Melih Bulu’nun atamam kararından sonra üniversiteey iki yeni fakülte kurulması kararını da Danıştay’a taşıdı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlük görevine atanmasını Danıştay’a taşımalarının ardından üniversiteye iki yeni fakülte kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni de Danıştay’a taşıdı.

Kararname’nin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep eden akademisyenler, konu hakkında yaptıkları açıklamada, “Bu şekilde tepeden inme fakülte açma kararı almak, atamalar gerçekleştirmek anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmamaktadır. Yükseköğretim Kanunu’na, hukuka açıkça aykırıdır ve kamu yararı gözetmekten uzaktır” dedi.

Avukat Fırat Kuyurtar, başvuruya ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

© AA Boğaziçili akademisyenler, Melih Bulu'nun atamasının iptali için Danıştay’a başvurdu aslında her şey son derece net. 2547 sayılı YÖK Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na göre önceki ve genel kanun konumundadır. Bu nedenle de kanunla yapılması gereken bir işlem, Karar’la yapıldığı için yapılan işlem hukuka aykırı.”

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak demokratik ve özgür üniversite talebimizi yürüttüğümüz hukuk mücadelesi ile sürdürmeye devam ediyoruz.

26 Şubat 2021 tarihinde Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör olarak atayan 2 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay’a başvurduğumuz ilk davanın ardından, 22 Mart 2021 tarihinde bir kez daha Danıştay’a başvurduk ve 6 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile üniversitemiz bünyesinde kurulan iki yeni fakültenin, Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin kurulma kararının iptal edilmesini talep ettik."