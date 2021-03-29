TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder" açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yeni bir açıklamada daha bulundu.

Şentop, "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder. Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu ve elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, o konuşmada da böyle bir şey yoktur, benim hukuki boyutta anlatmam söz konusudur. Türkiye'de siyaset yapan bazı insanların bir kişiyi eleştirirken en azından ne dediğine bakması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, programdaki ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi ve şu açıklamalarda bulundu

"Gerek Lozan, Gerek Montrö gibi anlaşmaların özel bir boyutu vardır. Sadece hukuki boyutlarla ilgili insanlar iş yapmazlar. Ben boşanmayla ilgili prosedür anlatsam, insanları boşanmaya teşvik etmiş mi olurum? Bu kadar saçmalığı anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Montrö gibi, Lozan gibi anlaşmalarda çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı bir şekilde söyledim. O konuşmada da böyle bir şey yoktur, uluslararası anlaşmalarla ilgili hukuki boyutu anlatmam söz konusudur. Siyasetçi olarak ortalama zeka seviyesini hesap ederek konuşuyoruz. Bunun altında olan varsa yapabileceğim bir şey yok."

“Bir cumhurbaşkanı Montrö’yü tanımıyorum diyebilir mi” sorusu üzerine Şentop, "Teknik olarak yapılabilir. Ancak mümkün ve muhtemel arasında fark var. Yeterli yoğurt bulursanız Marmara Denizi’nden ayran yapmak da mümkündür" yanıtını vermişti.

'Planlı bir provokasyon'

Atatürk büstlerine saldırılarla ilgili de konuşan Şentop, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti ve saldırıları 'planlı bir provokasyon' olarak nitelendirdi.

HDP'yle ilgili kapatma davası hakkında da konuşan Şentop, "Süreçle ilgili bir şey söylemek için somut bir veri yok" dedi.

Filistinli mahkumların aşılanmalarıyla ilgili İsrail'e mektup gönderen Şentop ayrıca, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Zaten cevap beklediğimiz bir konu değildi, ancak Filistinli kardeşlerimizin talebi üzerine böyle bir mektup kaleme aldım, umarım gerekli düzenlemeler yapılır."