Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması: Yakın ekibimde değil, arkadaşları şantaj yapmış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kürşat Ayvatoğlu'nun genel merkezde çalıştığını, yakın ekibinin içinde çalışan biri olmadığını belirterek, "İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada birtakım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk'ün Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Hamza Dağ, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltında olan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"10 senedir vekiliz. Benim danışmanım zaten belli. Genel merkeze gelince Özel Kalem Müdürüm de belli. Bu arkadaş yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan, babası yok. Bu anlamda genel merkezde çalışsın diye referans oldu. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var. Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz.

‘Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik'

Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. Hukuki olarak tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören pozisyonum yok. Belki sosyal medyada yer almış olmasından dolayı partimiz zarar gördü ama olayın kendisi ile alakalı zarar görmediği için... Daha çok dikkat etmemiz lazım olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.

boyutta da emniyette işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz. tam olarak oturmuyor. Hukuki olarak suçtan zarar gören yok. Belki sosyal medyada yer almış olmasından dolayı partimiz zarar gördü ama olayın kendisi ile alakalı zarar görmediği için... olayını kendi içimizde daha çok değerlendireceğiz. Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor. Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.

Uyuşturucu temin etti iddiası

Bunlarla ilgili benim bilgim yok. Araştırılması İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından yapılıyor. Uyuşturucu ile olan süreç Emniyet'te ve yargı noktasında devam edecek.

‘Yakınımda çalışan biri değil’

Ben uzun zamandır yakınımda çalışan biri olmadığı için, bizim sadece genel merkez mesaimiz yok. Bölgemize gidiyoruz. Memurluk yapan arkadaşlar var. Onlarla çok sıkı çalışma içinde olmazsınız. Çok yakın çalıştığım biri değil. Son dönemde 4-5 arkadaşta Kovid vakası oldu. O dönem dışında yanımızda bulunmadı.

‘İçişleri Bakanı şantaj şüphesinden bahsetti’

İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada birtakım şantajlar elimizde görüntüler var gibi birtakım şeyler söylenmiş. Bizim devir teslim töreninin olduğu akşam böyle bir durum ortaya çıktı.

-Size yönelik operasyon mu?

O konuda bir bilgiye sahip değilim.

‘Hepimiz birçok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok’

Böyle olduğunu zannetmiyorum. Belki kendini güçlü gösterme isteği, beklentisi, toplumda belki yer edinemeyince bizimle fotoğraf çektirince kendini güçlü göstermek istediği, gerçek öyle değil ama... Hepimiz birçok kişi ile fotoğraf çektiriyoruz, GBT'sine bakacak halimiz yok.

Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması: Yakın ekibimde değil, arkadaşları şantaj yapmışhttps://t.co/Da48MWoJFB pic.twitter.com/unZaLhP1Kf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2021

Siyasetin ana gündem maddesi olmamalı böyle şeyler. AK Parti olarak ülkeye kazandırdıklarımız var. Hayallerin, fikirlerin yarışması lazım . Bizim çok yaptığımız ve yapacağımız işler var.

olmamalı böyle şeyler. olarak ülkeye kazandırdıklarımız var. Hayallerin, . Bizim çok yaptığımız ve yapacağımız işler var. Perşembe günü görev teslimi yaptık. Tanıtım medyanın çok boyutu var. Biri basın mensupları... Partimizi en iyi anlatan milletvekilleri, teşkilatımız var. Ben vekillerimizin daha aktif şekilde, zaten bu zamana kadar sahada çok bulundular, belki pandemi koşulları biraz zorlaştırdı ama vekillerle istişare yapıyoruz. 10'ar kişilik gruplar halinde. Bu sabah ilk toplantımızı yaptık. Onlar kendi fikirlerini söylüyor. Biz onlara kendilerine gündemle ilgili bilgilendirme yapacağımızı söylüyoruz. Bölgelerine gittiklerinde gündemi anlatmalarını istiyoruz.

‘Yeni anayasa noktasında muhalefetin bizi zorlayıp masaya çekmesi lazım ama biz muhalefeti zorluyoruz’

Ne zaman pozitif bir gündem olsa muhalefet özellikle CHP bunun önüne geçmek için sürekli bir şey yapıyor. Yeni dönemde yapma ile şu dönemde yapmak arasında ne fark olabilir. Yeni anayasa noktasında muhalefetin bizi zorlayıp masaya çekmesi lazım ama biz muhalefeti zorluyoruz. Vatandaş 2023'e kadar AK Parti'ye yetki verdi. Şu anda pandemiden kaynaklı sorunlar var ve çözümünü bekliyor vatandaş. Muhalefete bakacak olursanız geçen sene de seçim yapılacaktı. Gelin bu ülkeyi sivil anayasa ile buluşturalım. Bunlar bu noktada olumlu bir çalışma içinde olmasalar da biz çalışmalarımızı yapacağız.

Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliği

İrtica kelimesi zaten FETÖ ya da cemaat gibi yapıların orduda örgütlenmesine izin verdi. Yaşadık bunu, tecrübeyle sabit. Bizim irtica kelimesi üzerinden ürettiğimiz korkular FETÖ'nün kendi içinde propagandası haline geldi. Bunu yaşamadık mı? Hep beraber gördük. Terör bağlantılı olanların orduya alınmaması, ordunun terörle iltisaklı yapısından muhafazası anlamına gelir.

-HDP'ye kapatma davası AYM'nin önünde... Kılıçdaroğlu bu dava için 'İstiyorlar ki muhalefet olarak biz birbirimize girelim. Kapatma davası için Bahçeli bunları teslim almış' dedi. Ne diyeceksiniz?