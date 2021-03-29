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    Melek İpek

    Melek İpek'ten kızlarına: Aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım

    © İHA / SUAT METİN
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Antalya'da servis şoförlüğü yapan eşi Ramazan İpek'i, kendisini dövüp, işkence ettiği için öldüren Melek İpek, tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 kızına özlemini, resim çizerek ve mektup yazarak gidermeye çalışıyor. İpek, son mektubunda, "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü ben hep oradayım" diye yazdı.

    Antalya’da kendisini kelepçeleyip darp ettiği ileri sürülen 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan 31 yaşındaki Melek İpek'in tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, 2 Nisan'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    Avukatı Ahmet Onaran'a ulaştırdığı, savunmada kullanılacak 4 sayfalık mektubunda yaşadıklarını ve cezaevi şartlarını anlatan Melek İpek, Ramazan İpek ile 2006 yılı Eylül ayında bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını, henüz lisede okuduğunu belirterek, "Kasım ayında yüz yüze ilk buluşmamızda beni Ekşili Göleti'ne götürdü ve bana tecavüz etti. Kimseye söyleyemedim. 'Seninle evleneceğim. Karım olacaksın. Onun için böyle yaptım' dedi. 2008 yılında evlendik. Namusumu temizlemiştim" diye yazdı.

    'Onun adına çok üzülüyorum'

    Melek İpek mektubunda iki konuya dikkat çekti. İlk konunun 66 yaşındaki kayınvalidesi Esma İpek olduğunu vurgulayan genç kadın, ona çok üzüldüğünü ifade etti. Kayınvalidesi Esma İpek'i kasteden Melek İpek, duygularını, "Onun bir oğlu kazada ölmüştü. İkinci oğlunu da kaybetti. Bir anne için kayıp iki oğul. Başsağlığı diliyorum. Onun adına çok üzülüyorum" sözleriyle dile getirdi.

    Mektupta yer verdiği ikinci konunun ise duaları olduğunu vurgulayan İpek, eşiyle evli kaldığı 12 yıllık süre içerisinde gördüğü şiddetten kurtarması için Allah'a sürekli dua ettiğini kaydetti. Melek İpek, "Her gün dua ediyordum. Eşimden ve gördüğüm şiddetten beni kurtarması için. Fakat böyle kurtarmasını istememiştim" diye yazdı.

    'Yaşama sebeplerim. Sizi çooook seviyorum'

    Öte yandan, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan ve cuma günü yapılacak ikinci duruşmayı bekleyen Melek İpek, kızları 9 yaşındaki C.D.İ. ve 7 yaşındaki İ.N.İ.'ye özlemini, onlara resim çizerek geçirmeye çalışıyor.

    Bir taraftan üniversite sınavına hazırlanıp tıp fakültesini kazanmayı hedefleyen Melek İpek, karakalem çalışmasıyla kızlarına kalp, gül ve mektup getiren kuş gibi resimler çizdi. Büyük bir kalp içerisine 'Her zaman kalbinizdeyim' yazan İpek'in resminde "Her aklınıza geldiğimde elinizi kalbinize koyun. Çünkü hep ben oradayım. Canım kızlarım benim" ifadeleri yer aldı. Ağzında mektup getiren uçan bir kuş resmi çizen İpek, “Yaşama sebeplerim. Sizi çooook seviyorum" yazıp, resmin yan kısmına ise büyük bir gül çizdi. İpek, son çizdiği resimde ise iki kuş, gül ve büyük bir kalp içerisine kızlarının ve kendi ismini yazdı.

    Kızlarına boyama ödevi

    Melek İpek, büyük kızı C.D.İ. için müstakil çitleri olan iki katlı bir ev boyama resmi gönderdi. Melek İpek, C.D.İ.'ye yazdığı mektupta, "Anneciğim baraja böyle bir ev yaptıralım mı? Bence yaptıralım. Sen, ben ve İ. neler yaparız bahçesinde. Tavşanlarımız bahçede ot yer. Bence bu evin boyamasını sen yap. Tekrar bana geri gönder bakayım. Seni çoooook seviyorum.." ifadeleri yer aldı.

    Küçük kızı İ.N.İ.'ye de baykuş boyaması gönderen Melek İpek, ona, "Aşkım bu bizim kuşumuz olsun. Bunu sen boya ve bana geri gönder. Ben buradan çıkınca kocaman bir kafeste papağan alalım. Konuşmayı öğretelim ona. İ. demeyi öğretelim. C. demeyi öğretelim. Melek demeyi öğretelim. Bu kuşu da kendin boya ama kendin boya, ablana boyatma. Bana geri gönderin sonra. Seni çoooook seviyorum" yazılarının yer aldığı mektubu gönderdi.

    Etiketler:
    Avukat, Cezaevi, Melek İpek, Döşemealtı, Antalya
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