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    Muharrem İnce: Nisanda başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız

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    CHP'den istifa ederek parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Ankara'da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini inceledi. İnce, "Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız" dedi.

    'Memleket Hareketi' başlatarak CHP'den istifa eden eski Yalova Muharrem İnce, Ankara'da Çankaya Çetin Emeç semtinde bulunan ve inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı.

    Tadilat halindeki parti binasını gezen ve çalışmalar hakkında bilgi alan İnce, açıklama yaptı. İnce, parti genel merkezinin mütevazı bir bina olduğunu, bir yıllık kirasını ödediklerini, giderlerini kurucu üyeler ile karşılayacaklarını söyledi.

    'Nisan ayı içerisinde partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız'

    İnce, nisanda partiyi kuracaklarını belirterek, "Kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte nisan ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuracağız. Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Ramazan ayı içerisinde açılış yapmayı düşünmüyoruz. Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Tüzüğümüzü, programımızı vereceğiz. Yine nisan ayı içerisinde partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız" ifadesini kullandı.

    ''İttifak kurulmaz' anlamında bir şey söylemiyorum'

    İnce, partisinin ortak akıl partisi ve Avrupa'nın en demokratik tüzüğüne sahip parti olacağını belirterek, "Tek başına ben karar vermeyeceğim. Partinin organları seçim yapacak. Örneğin, genel sekreteri de parti meclisi seçecek. İddialı bir parti olacak. Daha başlarken, ortada fol yok yumurta yokken, 'biz dostlarımız ile iktidar olacağız' demeyeceğiz. Biz tek başına '50+1'i alacağız' iddiası ile ortaya çıkacağız. Ama seçim yaklaştığı zaman bakacağız. Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz. Ona göre karar vereceğiz. 'İttifak kurulmaz' anlamında bir şey söylemiyorum. İttifak tabii ki kurulmalıdır. Bu sistemde kurulur. Hiçbir itirazım yok bunlara. Ama ortada seçim yokken, ittifak ile yola çıkmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Biz kavga eden bir muhalefetten ziyade, yol gösteren bir muhalefet olacağız. Muhalefet etmekten asla kaçınmayacağız. Gördüğümüz yanlışları sonuna kadar en sert biçimde karşı çıkacağız. Ama aynı zamanda çözüm de üreteceğiz" diye konuştu.

    'Salı günleri Meclis'in kavga günü'

    İnce, farklı bir muhalefet partisi olarak yola çıkacaklarını belirterek, Meclis'te gerçekleşen grup toplantılarında liderlerin konuşmalarını eleştirdi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

    "Salı günleri Meclis'in kavga günü; biz böyle bir çarpışmanın içinde olmayacağız. Türkiye'nin sorunları çözülür. İnanıyorum ben buna. Türkiye barışırsa, Türkiye kucaklaşırsa, Türkiye bu kısır kavgalardan kurtulursa, önce yargıdan başlayarak aşağıya doğru kısa süre içerisinde toparlanacağımıza, özgürleşeceğimize, zenginleşeceğimize, refah içinde yaşayacağımıza inanıyorum. Biz salıdan salıya, çarşambadan çarşambaya kavga eden bir muhalefet değil, Türkiye'yi yöneten ve yönetmek isteyenlere yol gösteren, ön açan, umut vaat eden, seçenek üreten, çözüm üreten bir parti olacağız. Çok yakında zaten milletimiz ile kucaklaşacağız." 
    Etiketler:
    Parti, tadilat, Ankara, Muharrem İnce, istifa, CHP
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