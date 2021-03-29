İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.
İmamoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız. pic.twitter.com/UL6gA72pem— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2021
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