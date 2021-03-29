Avukatlarından, Berat Albayrak'la ilgili 'Londra'ya yerleşti' iddiaları hakkında açıklama

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Albayrak'ın 'Londra'nın Richmond bölgesine yerleştiği' iddialarının 'yalan ve iftira' olduğunu belirterek, sosyal medyada bu paylaşımı yapan Akın Olgun’a tazminat davası açılacağını bildirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş olduğu paylaşımının 'yalan ve iftira' olduğunu belirterek, bu paylaşımı yapan Akın Olgun hakkında tazminat davası açılacağını bildirdi.

'Yalan ve iftira, şikayetçi olunacak'

İsa Sinan Göktaş, "Müvekkil Sayın Berat Albayrak hakkında yapılan paylaşım tamamen yalan olup; bu tip yalan ve iftira üzerine algı oluşturan suç konusu paylaşımlarla ilgili hukuki yollara başvurularak, TCK 125 maddesi ve 267 maddesi kapsamında savcılık nezdinde şikayetçi olunacak ve tazminat davası açılacaktır" ifadesini kullandı..

Akın Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabında, "Berat Albayrak'ın ailesi ile beraber Londra'nın Richmond bölgesine yerleşmiş olduğu bilgisi geldi. Kendisi için doğru yeri seçmiş. Bütün AKP zenginlerinin yerleşkesi malum" iddiasında bulunmuştu.