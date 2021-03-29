Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından önceki gün ikinci kez gözaltına alındı.

İlk gözaltısının ardından yaptığı 'pudra şekeri' savunması ve ortaya dökülen lüks hayat görüntüleri ile tartışmaların odağındaki isim, arkadaşlarının itirafıyla yeniden gözaltına alınmış oldu.

Habertürk'ün bildirdiğine göre bugün akşam saatlerinde Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.