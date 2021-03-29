Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'K değeri' açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün bulaşımında 'K değeri'nin önemine dikkat çekerken, "Yüzde 20'lik bir grup var bunların içinde yüzde 1'lik bir grup var bunlar süper bulaştırıcı. Bu adam geziyor, İstanbul'da birkaç yüz kişiye bulaştırdıktan sonra geliyor Ankara'ya orada bulaştırıyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün bulaşmasında 'K değeri'nin önemine dikkat çeken Ceyhan, "Yüzde 20'lik bir grup var bunların içinde yüzde 1'lik bir grup var bunlar süper bulaştırıcı. Bu adam geziyor, İstanbul'da birkaç yüz kişiye bulaştırdıktan sonra geliyor Ankara'ya orada bulaştırıyor." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklamaları şöyle:

-Seyahat kısıtlamasında tamamen yasaklamıyorsun. Adamın işi varsa bir yer belirleniyor derdini söylüyor ve ona bir seyahat belgesi veriliyor. Süper bulaştırıcı olanları biz unuttuk, kimse söz etmiyor onlardan. R değeri diyorduk bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor diye bunun bu hastalıkta önemli olmadığını öğrendik.

-K değeri diye bir değer meğerse önemliymiş. Burada gripten farklı olarak 100 kişi hastalanıyor 80'i kimseye bulaştırmıyor. Sık sık duyarsınız adam Kovid olmuş 4 kişilik ailede eşi, çocuklarıyla yaşamış ama kimseye bulaştırmamış. Ama yüzde 20'lik bir grup var bunların içinde yüzde 1'lik bir grup var bunlar süper bulaştırıcı. Bu adam geziyor, İstanbul'da birkaç yüz kişiye bulaştırdıktan sonra geliyor Ankara'ya orada bulaştırıyor.

-Seyahate çıkmadan insanlara 24 saat içinde test yaptırıp öyle izin vereceksin ya da zorunlu haller dışında izin vermeyeceksin.