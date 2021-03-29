Tevhid dergisinden HDP'li Gergerlioğlu'na ziyaret

Daha önce IŞİD'le ilişkilendirilen ve geçen ay 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl altı ay hapis cezası alan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un başyazarı olduğu Tevhid dergisininden bir heyet, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

Gergerlioğlu, ziyaretten bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tevhid dergisi yetkilileri bizimleydi" notunu düştü.

Tevhid dergisi yetkilileri bizimleydi. pic.twitter.com/vLuqTh82A6 — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 29, 2021

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