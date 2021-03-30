Bursa'da bir kişi benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Yangın dün saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. İki katlı evin ikinci katında yalnız başına oturan Yüksel Malkoç, sobayı yakmak için üzerine benzin döktü. Malkoç'un ateşi sobaya attığı sırada parlayan alevler sobanın yanında bulunan benzin bidonuna sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, Malçok kendi imkanlarıyla evden çıktı.
Köy kahvesine gidip yardım istedi
Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok köy kahvesine giderek, buradaki vatandaşlardan yardım istedi. İki katlı ev alev topuna dönerken, yangına Orhangazi, Gemlik ve İznik’ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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