Kulis: MHP, Meclis Başkanı Şentop'un Montrö açıklamalarından rahatsız

MHP kulislerinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin daha Kanal İstanbul projesi tartışılırken Montrö ile ilgili hassasiyetinin altını kalın çizgilerle çizdiğine dikkat çekilirken, şimdi yapılan bu açıklamanın 'toplumda kutuplaşma yaratacağına' dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, bu nedenle Cumhur İttifakı bileşenlerinin 'toplumu kutuplaştıracak, Türk milletinin hassasiyetle üzerinde durduğu ve Türkiye’nin bekasının söz konusu olduğu konularla ilgili açıklamalardan uzak durması gerektiği' vurgulanıyor.

Şentop ne demişti?

“Bir cumhurbaşkanı Montrö’yü tanımıyorum diyebilir mi” sorusu üzerine Şentop: Teknik olarak yapılabilir. Ancak mümkün ve muhtemel arasında fark var. Yeterli yoğurt bulursanız Marmara Denizi’nden ayran yapmak da mümkündür https://t.co/UEiPBuLH1B pic.twitter.com/qnHyZsEFNq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 25, 2021

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çıkması tartışmaları sürerken; Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanı ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?” sorusuna, “Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür” diye yanıt vermişti.

​Açıklamaları tartışma yaratan Şentop, daha sonra yaptığı bir açıklamada da Montrö Antlaşmasını tartışmaya açmak amacı taşımadığını söylerken, "Ben herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi zikretmedim. Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın iyi niyetiyle bazı anlaşmaları zikrederek sordu. Ben de iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim" demişti ve "Hukuk tekniği bakımından konuştuk. Lozan gibi Montrö gibi anlaşmalardan çıkmanın söz konusu olmayacağını da açık bir şekilde söyledim" ifadelerini kullanmıştı.