Özkök: Ezhel 27 gün tutuluyor, başka bir genç kokain çekerken görüntülenip serbest bırakılıyorsa zararı önleyemezsin

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, uyuşturucu kullanırken yayınlanan görüntüleri tartışma yaratan AK Parti büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasını yorumladı. Özkök, "Ezhel, 27 gün içeride tutuluyor, başka bir genç kokain çekerken görüntülenip içeri alınır alınmaz serbest bırakılıyorsa artık zararı önleyemezsin" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi' başlıklı bugünkü yazısında, uyuşturucu kullanırken görüntülenen AK Parti büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına ilişkin olarak, "Ezhel gibi milyonlarca hayranı olan bir sanatçı, 'Uyuşturucu kullanıyor' diye gözaltına alınıp 27 gün içeride tutuluyor... Savcı, yıldırım hızıyla bu genç insan hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlıyorsa... Buna karşılık bir başka genç, kokain çekerken görüntülenip içeri alınır alınmaz serbest bırakılıyor... Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yine içeri alırsan bile artık zararı önleyemezsin" ifadelerini kullandı.
Özkök yazısında, "Bir de 'Pudra şekeri çekiyordum' zırvası ile hepimizi enayi yerine koymaya kalkıyorsa... Bunu ne iktidar karşıtı gence, ne AKP’ye oy veren Ezhel hayranı gence anlatabilirsin.... Yani sonunda her şey gelip yargı ve adalete dayanıyor. Emin olun tarafsız bir yargı, herkesin saygı duyacağı şekilde işleyen bir adalet sistemimiz olsaydı... Dünyada milyonlarca gencin başından geçmiş sıradan bir olay böyle bir savaşa dönmez. Ezhel hâlâ Türkiye’de olur... Ezhel hayranı milyonlarca işsiz genç de içindeki öfke ve umutsuzluğun hıncını lüks arabanın içindeki bu 'sonradan görme' gençten çıkarmazdı" dedi ve şunları söyledi:
"O yüzden bir kere daha söylüyorum... Adalet ve insan hakları reformu bir an önce hayata geçirilmeli. Tanıdığım Erol Olçok hayatta olsaydı, büyük bir ihtimalle o da aynı şeyleri söylerdi."
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