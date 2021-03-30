ABD’de ödül alan Lego gitar fikri 10 yaşındaki Atlas'tan çıkmış

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, dünyaca ünlü Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması’nda ikinci kez ödül aldı. 2014’te kendi tasarımı mikrotonal gitarla ödül alan Çoğulu, bu yıl da oğlu Atlas’ın fikri olan lego mikrotonal gitarla ödüle layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu’nun tasarladığı 'lego mikrotonal gitar', ABD’deki Georgia Tech Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması’nda seyirci ödülünü aldı.

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) dünyanın ilk mikrotonal gitar bölümünü kuran Prof. Dr. Çoğulu, konservatuvara gitmediği halde çok istediği ve başardığı müzik hikâyesini şöyle anlattı:

'İşletme okurken 'Müzisyen olacağım' dedim'

"Ankara’da doğdum. Annem öğretmen babam da TRT’de yapımcıydı. Babam birçok Türk müziği programının yapımcılığını yapardı. Aynı zamanda akordeon çalardı. Benim de müzik kulağım oradan geliyor sanırım. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okudum. Oradaki folklor kulübünün çalışmaları beni çok etkilemişti. İşletme okurken 'Müzisyen olacağım' dedim. En büyük şansım da İTÜ’de kurulan Müzik İleri Araştırmalar Merkezi oldu. Benim gibi konservatuvarlı olmayan gençlere kapısını açtı.

Dünyada ilk bölüm

Doktora yaparken yapılmamış yeni bir şey ortaya koymak istedim. Tezim bağlama teknikleriydi. Hem de yeni bir gitar dizaynı olsun istiyordum. Projemi yazdım. İTÜ tam destek verdi. İyi de bir bütçe verildi. Perdesiz gitarın üstadı Erkan Oğur’a gittim. Ona böyle bir şey yaptırmak istediğimi söyledim. Beni yönlendirdi ve ‘ayarlanabilir mikrotonal gitar’ hikayesi böyle başladı.

2014 yılında da dünyanın ilk Mikrotonal Gitar Bölümü’nü kurdum. Ayrıca 2016’da dünyanın ilk mikrotonal gitar yarışmasını düzenlemeye başladık. Enstrümandaki yarım sesten küçük herhangi bir sese ‘mikroton’ deniyor. Klasik gitarla bağlama, tambur ve udun seslerini buluşturdum. Bu gitarda da müzikte de devrim.

‘Kara Toprak’ ve ‘Fidayda’ ile birinci oldu

2014 yılında gitarımı alıp kendi imkanlarımla ABD’ye Atlanta’ya gittim. ‘Georgia Tech Üniversitesi Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması’na katıldım. Finalde Aşık Veysel’den ‘Kara Toprak’ ve ‘Fidayda’ çaldım. Bu performansla da hem jüri ödülünü hem de seyirci ödülünü aldım. Bu yıl da ‘lego mikrotonal gitar’ ile yine yarışmaya başvurmaya karar verdik. Aynı yarışmada seyirci oylamasında birinciliği elde ettik. Şimdiki hedefim otomatik mikrotonal gitar yapmak. Düğmeye basıyorsun perdeler kendisi oynuyor. 7 senedir de bunun üzerinde çalışıyoruz.”

Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu’ya lego mikrotonal gitar fikrini veren şu anda 10 yaşında olan oğlu Atlas oldu. Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, fikrin doğuş hikâyesini şöyle anlatıyor:

"Atlas müzikle büyüdü. Anne karnında bile ben ona gitar çalıyordum. 2 sene piyano dersi aldı. Mimar Sinan yarı zamanlı konservatuvarını kazandı. Sonra gitara merak saldı ve şu an gitar da çalıyor. Oğlum Atlas daha 7 yaşındaydı ve ben bir gün eve gitarın sadece klavyesini getirmiştim. Atlas da salonda legolarıyla oynuyordu. Bir baktım 1 saat sonra birebir aynısını yapmıştı. Dedi ki ‘Baba neden böyle bir şey yapmıyorsun.’ Bu tarz gitarların çok olduğunu söyledim. Ama sonra internetten araştırdık. İnanamazsınız hiç klavye kısmı legoyla bu şekilde yapılan gitar yoktu. Bir anda kafamda ışık yandı. Buradan inanılmaz bir şey çıkabilir diye düşündüm. Sonra ödül aldığım gitarımın lego halini yaptık ve ortaya ‘lego mikrotonal gitar’ çıktı."