İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak ve Siirt'te, Eren-12 Güleşli Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden 1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadesine yer verildi.