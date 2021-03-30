Tepki çeken görüntüler: Turşu tankına girdi, dans etti

Şanlıurfa’da bir kişi turşu üretim tesisindeki tankın içine çıplak ayakları ve kıyafetleri ile girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde turşu fabrikasında çalışan bir kişi, turşu tankına çıplak ayakları ve eşofmanıyla girdi. Tankın içinde dans eden çalışan, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.