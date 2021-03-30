YSK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, seçime katılabilecek partii sayısı 19'a çıktı

YSK, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine 19 siyasi partinin katılabileceğine karar verdi. SOL Parti ve DEVA Partisi listeye girerken, Gelecek Partisi’nin seçim yeterliliğini sağlayamamış olması dikkat çekti.