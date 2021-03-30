YSK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, seçime katılabilecek partii sayısı 19'a çıktı

Yüksek Seçim Kurulu, köy statüsünden belde statüsü kazanan Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, beldede, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi, 6 Haziran'da ara seçimlerle birlikte yapılacak.
SOL Parti ve DEVA Partisi listede
YSK’nın Ocak ayında yayımladığı listeye ek olarak gerekli yeterlilikleri sağlayan SOL Parti ve DEVA Partisi’nin seçimlere katılabileceğine karar verildi. Listede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin yer almaması dikkat çekti.
YSK’nın kararına göre seçimlere şu partiler katılabilecek:
"Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi"
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