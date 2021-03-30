Bahçeli: Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi, bazıları düşmemizi bekledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti. Lafa geldi mi 'büyük dava adamı' rolüne bürünenlerin süreç içinde ne kadar küçüldüğünü gördük" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerine toplantıya katılanları selamlayarak başlayan Bahçeli, "Kökeni, yöresi ne olursa olsun, Türk milletine bağlı tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Parti grubumuzu en son 2 Mart 2021 tarihinde toplamış, arkasından 13. Olağan Büyük Kurultayımızı gerçekleştirmek için toplantılarımıza ara vermiştik" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:

- Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti. Lafa geldi mi 'büyük dava adamı' rolüne bürünenlerin süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, başkalarının dolduruşuna gelerek kişiliklerini kaybettiklerini gördük. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı bulunan özü ortaya çıkardık.

- Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz, biz Türkiye sevdalısıyız. Cumhur İttifakı'nın varlığıyla Türkiyemize sahip çıkacağız. Aziz milletimize zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Gönül verdik bir ülküyü, ömür verdik bu ülkeye. Baş eğmeyiz mendebur üçkağıtçılara.

- Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den defedilenlerdir. Bugün karşımıza bir kez daha çıkanlar, İzmir'de denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla göz yumamayız.

- Lozan Anlaşması, 1000 yıllık vatan toprağımız olan Anadolu'nun senedi olmuştur. Alnı açık, bahtı açık Türk milliyetçileri için bu konu ilelebet kapanmıştır. Bölücülerle, terör örgütleriyle, Türkiye düşmanı çevrelerle emel ve hedef birliği içinde olanlar geçmişten mutlaka ders çıkarmalıdır. Türk milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcı, okun keskin ucudur. Üç kıtada hatıramızın ayak izleri hala görmesini bilenler için vardır ve ortadadır. Kimse bize Türklük konusunda söz söyleyemez. İkazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir.

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