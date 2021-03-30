Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları ve pandemi sırasında toplum sağlığının korunması için yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen ‘World Mayor’, ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi.

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu.

Oylama nasıl yapılacak?

2021 Dünya Belediye Başkanı adaylarının oylaması e-posta yoluyla gerçekleştiriliyor.

Oy vermek isteyenler, Başkan Mansur Yavaş’ın pandemi sürecindeki liderliği, başkan olarak başarıları ve Ankara vizyonu hakkında düşüncelerinin yer aldığı ve tercihen İngilizce yazılmış bir yazıyı ‘ankara@worldmayor.com’ adresine gönderilebilecek. Oylamanın sonucu; tüm e-posta oylarının manuel olarak sayılması ve referansların World Mayor editörleri tarafından okunmasının ardından belirlenecek.

32 aday şehir

Nisan ayına kadar devam edecek oylamada ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ için Ankara ile yarışan 21 ülkeden 32 şehir şöyle:

“Ankara, Arnheim – Hollanda, Bogota – Kolombiya, Braga – Portekiz, Bratislava – Slovakya, Buenos Aires – Arjantin, Cascais – Portekiz, Dantumadiel – Hollanda, Delhi – Hindistan, Freetown – Siera Leone, Grenoble – Fransa, Grigny – Fransa, Guarulhos – São Paulo, Brezilya, Helsinborg – İsveç, Kigali – Ruanda, Long Beach – Kaliforniya, Manchester –İngiltere, Mannheim – Almanya, Melbourne – Avusturalya, Mexico City – Meksika, Milan – İspanya, Milwaukee – ABD, Pasig – Filipinler, Raqqa – Suriye, Richmond – ABD, Rostock – Almanya, Rotterdam – Hollanda, Saint Omer – Fransa, San Bellino – İtalya, Villa de Conte – İtalya, Varşova – Polonya ve Washington – ABD.”