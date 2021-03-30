TABGİS’ten EPDK’ya açık çağrı: Akaryakıtta tavan fiyata son verin

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası, benzin ve motorinde tavan fiyat uygulamasına son verilmesini istedi.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) iki hafta önce devreye giren benzin ve motorine tavan fiyat uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Dünya'dan Mehmet Kara'nın haberine göre TABGİS'den yapılan açıklamada, Kovid-19 virüsünün yayılımının engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu yasakları yeniden uygulanacağı için akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağına dikkat çekildi.

'Bayiler bu kadar yükü kaldıramaz'

Akaryakıt sektöründe iki ay süreyle uygulanmak üzere alınan tavan fiyat kararının 'bayiler üzerinde bir kara bulut gibi yıkıcı etkilere yol açtığı' ifadesine yer verilen açıklamada "Tavan fiyat uygulaması devam ederken hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ve Ramazan ayının da etkisiyle iş hacmi üzerindeki daralmanın yaratacağı yükü bayiler kaldıramazlar" denildi.

Halk sağlığı ve pandeminin olumsuz gidişatından bir an önce kurtulabilmek adına alınan kararların ve diğer tüm tedbirlerin tartışmasız bir önceliğe sahip olduğuna değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bakımdan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun pandemi sürecinin yıkıcı etkileri devam ederken aldığı tavan fiyat kararını sağduyulu bir yaklaşımla hiç vakit kaybetmeden iptal etmesini meslektaşlarımız adına talep ediyor ve açık çağrıda bulunuyoruz."