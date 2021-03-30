Cinsel tacizden tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu'nun telefon ve bilgisayarları incelemeye alındı

Tekirdağ'da sevgilisinin 15 yaşındaki kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları incelemeye alındı. Pullukçu'nun şikayeti geri çekmesi için kız çocuğunun annesine para teklif edildiği öne sürüldü. İddiayı reddeden anne, "Ben şikayetçi oldum, benim satılık kızım yok" dedi.

Tekirdağ'da sevgilisinin kız kardeşi C.N.K'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları polis tarafından incelemeye alındı.

İrfan Pullukçu'nun, 15 yaşındaki kızın annesine şikayeti geri çekmesi için para teklif ettiği iddialarına, anne N.G.'den cevap geldi. İkinci kez ifade veren N.G., iddialar için "Bize 3 milyon lira teklif edildiği söyleniyor. Bize para teklif edilmedi. Zaten ben şikayetçi oldum. Benim satılık kızım yok. Şikayetçi oldum, süreç devam ediyor" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken Pullukçu'nun cep telefonları ve bilgisayarları ile tabletlerine incelenmek üzere el koyuldu. Pullukçu'nun, sevgilisi H.K. aracılığıyla ilişkide bulunduğu 3 kişiye para gönderdiği iddiaları üzerine banka hesapları da mercek altına alındı.

Psikoloğun anlatımları da soruşturuluyor

Savcılık, Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.'nın dosyaya giren ifadesinde, kız çocuğunun 12 yaşlarındayken kursa katılığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı yönündeki iddiayı da araştırıyor.