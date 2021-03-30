Yaşlı adamın yüzüne maske takıp kafasına kolonya dökmüştü: Davanın düşmesine karar verildi

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Osman K. ile müşteki İhsan Ö. katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Osman K,, suç işleme kastının olmadığını ifade ederek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yılladır tanırım. Olay günü de sadece şaka amacıyla yapmış olduğum bir davranış başka bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durum yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Müşteki İhsan Ö. de, mahalleden tanıdığı sanık hakkında şikayetçi olmadığını aktararak, olay günü şakalaştıklarını öne sürdü. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan dava açıldığına işaret ederek, eylemin ise şikayete bağlı bir konu olduğunu vurguladı.

Yaşlı adamı 'Virüsün birini bulduk, bak lan buraya' diyerek durdurdular. Gitmek isteyen yaşlı adama maske takıp başına kolonya döktülerhttps://t.co/KrE4ySd8ll pic.twitter.com/VEuNVDR5L0 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2020

Müştekinin ise sanıktan şikayetçi olmadığını beyan ettiğine vurgu yapan savcı, sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, suçun şikayete bağlı olması ve müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle sanık Osman K. hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi.