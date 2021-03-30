Kılıçdaroğlu: Siz Cumartesi Anneleri'ni topluyorsunuz, yargılıyorsunuz, hangi devlet anlayışında bu var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri'yle ilgili olarak "Devletin görevi bu annelerin taleplerini karşılamak. Siz Cumartesi Anneleri'ni topluyorsunuz, yargılıyorsunuz. Hangi devlet anlayışında bu vardır?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerinin başında devleti yönetenlerin eleştirilere tahammül etmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Eleştirilen bir yönetim, bir iktidar en azından eksiğinin ne olduğunun, hatasının ne olduğunu öğrenmiş olur. Eleştiren bir insanı hapse atmak çağdaş yönetimlerde söz konusu değildir. Devleti yönetenler, özel kaynakları kendi çıkarları, ailesinin çıkarları, yandaşlarının çıkarları için kullanmazlar. Çünkü bilirler ki para halk için kullanılır. Devleti yönetenler, harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermek zorundadırlar" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, ardından şunları söyledi:

"Her kuruşun hesabını vermek demek, demokrasiye inanmak demektir. Her kuruşun hesabını vermek demek, insana saygı duymak gerektir. Değerli arkadaşlarım, yine çağdaş devletlerde iktidar, israftan kaçınır. Madem ki haramdır, o zaman görkemli, şatafatlı işlerden devleti yönetenler kaçınırlar. Devleti yönetenler israf batağında yüzerlerse bütün dünyada alay konusu olurlar. 13 uçağı olmaz, 13 uçak demek, milyonlarca kişinin hakkını gasp etmek demek. Devleti yönetenler kendileri, aileleri ve yakınlarıyla beraber topluma örnek olurlar. Mütevazı bir hayatları olur. Bizim temel felsefemiz budur.

'Hangi vicdan, hangi ahlak, hangi insanlık bunu kabul eder?'

İntikam duygusuyla devlet yönetilmez. Cumartesi Anneleri, Diyarbakır'daki anneler... Nedir bu annelerin derdi? Devletin görevi bu annelerin taleplerini karşılamak. Siz Cumartesi Anneleri'ni topluyorsunuz, yargılıyorsunuz. Hangi devlet anlayışında bu vardır? Hakkı teslim etmesi gereken devlet, kişinin hakkının elinden alıyor. Hangi vicdan, hangi ahlak, hangi insanlık bunu kabul eder? Geçmişte AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime, MHP'ye oy veren bütün kardeşlerime anlatıyorum. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Biz şiddetten kaostan uzak, huzurlu bir toplum istiyoruz.

'Devleti yönetenler, adalete gerekli önemi verdikleri zaman huzurlu bir toplum inşa etmiş olurlar'

Yargıya müdahale ettiğiniz an devlette çürüme başlar. Vatandaş adalete güvenmemeye başlar. 'Bu mahkemenin başkanı falan partilidir' der. O nedenle yargı bağımsızlığına devleti yönetenlerin dikkat etmesi gerekir. Bir siyasi partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edemez. Aksi takdirde devlette çürüme başlar. Devleti yönetenler, adalete gerekli önemi verdikleri zaman huzurlu bir toplum inşa etmiş olurlar.

'Devleti yönetenler işsizlere iş bulmak zorunda'