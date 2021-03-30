Ayvatoğlu'nun ikinci ifadesi ortaya çıktı: 1.5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan ve ev hapsi cezası alan AK Parti Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun ikinci ifadesi ortaya çıktı. Ayvatoğlu, ifadesinde 1.5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirtti.

Otomobilde uyuşturucu kullanma görüntüleri ortaya çıkan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun kinci ifadesi ortaya çıktı. Ayvatoğlu, "Videonun çekildiğinden haberim yoktu. Ben çekmedim. Bu videoyu çeken ve atan suç işlemiştir. Ben bu olayda mağdurum" dedi.

İlk ifadesinde kullandığı maddeyi 'pudra şekeri' olarak niteleyen Ayvatoğlu ikinci ifadesinde, "1.5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum" dedi.