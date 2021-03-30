Babasıyla kardan Anıtkabir yapan Hira, Anıtkabir'i ziyaret etti

Hakkari'de kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir'in kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babasıyla birlikte kardan Anıtkabir maketi yapan 9 yaşındaki Hira Karahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetiyle Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'da bakanlık yetkilileri tarafından karşılanan Hira ve ailesi, bugün görmeyi çok istediği Anıtkabir'i ziyaret etti. Hira, annesi Elif, babası Mehmet Şerif ve kardeşi Muhammed Geylani Karahan'a bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Aslanlı Yol'dan ailesiyle beraber yürüyen Hira, Atatürk'ün mozolesinde dua etti.

'Aynı hayallerimdeki gibiymiş'

Hira Karahan, Anıtkabir'i gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi:

"Burayı görmek benim hayalimdi. Aynı hayallerimdeki gibiymiş burası. Bugün Atatürk'ü ziyaret ettik. Aslanlı yolu gördüm. Hayalimi gerçekleştirdim. Burayı gördüğüm için çok mutlu oldum. Bugün tekrar Atatürk'ün hiç bir şeyden korkmadığını hissettim. Sayın Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim. Babamın yaptığı kardan Anıtkabir'di; ama biz burada gerçeğini gördük. Kardeşim de burayı görmeyi çok istiyordu. O da burayı gördüğüne çok sevindi. Hakkari'ye döndüğüm zaman arkadaşlarıma Anıtkabir'i anlatacağım."

Hira, Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı şiiri de okudu.

Ne olmuştu?

Yüksekova'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Atatürk'ü çok seven kızı ilkokul 3. sınıf öğrencisi Hira Karahan'ı, görmeyi çok istediği Anıtkabir'e götüremedi. Karahan, bunun üzerine kızını mutlu etmek için evlerinin bahçesinde eksi 20 derecede kardan Anıtkabir maketi yaptı. Evinin bahçesinde biriktirdiği karla 10 günde Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un minyatürünü yapan baba Karahan, böylece kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirmiş oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun üzerine Hira ve ailesini Ankara'ya davet etti.