İmamoğlu: Beton Kanal'a karşı mücadelemizi sürdürüyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bir ‘Beton Kanal’ ile İstanbul’un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

İSKİ, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinlikleri kapsamında, kentte öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, 'iklim değişikliği ve su' temalı resim yarışması düzenledi. Jüri, yarışmaya katılan 90 eseri, sergilenmeye ve yayımlamaya değer buldu. Yarışmada derece alan ortaokul ve lise öğrencisi toplam 6 ressam adayı için ödül töreni gerçekleştirildi. Kağıthane’deki İSKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

ibb.istanbul'un aktardığına göre törende konuşan İmamoğlu, sözlerine, "Gerçekten yaratıcı ve hissedebilen gençlerimiz olduğunu görmek, hissettiklerini hayal edebilen ve onları kağıda, kaleme dökebilen, çizebilen gençlerimiz olduğunu görmek, bu duyarlılığı, bu içtenliği en derin bir şekilde bize aktarabilen gençleri görebilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bu sürece emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" diye başladı.

Dünyanın en önemli sorunun iklim değişikliği olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Bunun en önemli sebebi, insanoğlunun doğaya, çevreye ve kaynaklarımıza verdiği zarar olarak sıralayabiliriz. Bu sürecin farkına varmamız ve hep beraber çözüm bulma zorunluluğumuz var. Bunu, hiç vakit kaybetmeden yapmamız lazım” dedi.

İstanbul’un son 2 yılının kurak geçtiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Yaşadığımız bu kuraklık tehlikesini, bir uyarı olarak almamız lazım. Ders çıkarıp, önümüze öyle bakmamız lazım" diye konuştu.

'Beton Kanal, tahribata neden olacak'

"Artık İstanbul’da doğanın, çevrenin talan edilmemesi, heba edilmemesi ve korunması gerekiyor" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul’un doğasını tehdit eden birçok şey yaşanıyor. Sonuç olarak, bir ‘Beton Kanal’ ile İstanbul’un gerçekten büyük bir tahribata sebep olacak bir sürecinin başlangıcını yapanlara karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu, İstanbul’un ‘mega proje’ kavramının da değişmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Nedir İstanbul’un mega projesi? İstanbul’un mega projesi, sağlıklı, yaşanabilir bir kent var edebilmek. İnsanların doğal çevreyle buluşabilmelerini sağlayabilmek. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata umutla bakabildikleri bir şehir var edebilmektir esas mega proje. Bunun unsurlarını yerine getirmektir."

'Bir zihniyet değişimi var etmeliyiz'

Bunun uzun soluklu bir mücadele olacağının altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti: