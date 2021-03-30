Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Yapım çalışmalarına kısa sürede başlamayı hedefliyoruz

Bir süredir çalışmaları devam eden ve imar planları askıya çıkan Kanal İstanbul'a ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamayı Türkiye Müteahhitler Birliği 33. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.