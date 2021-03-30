Kayıt
17:09 30 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Partili Kabaktepe'den CHP'li Kaftancıoğlu'na: Maksat beni ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmakmış

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 718
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044152148_0:0:3133:1762_1200x675_80_0_0_c10a692c3ffa74f8c077d49afdc2904d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103301044152179-ak-partili-kabaktepe-kaftancioglunun-amaci-ziyaret-degil-pr-calismasi-yapmak/

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini ziyaret etmek istediğini hatırlatarak "14 gün sonra telefon geldi. Yanıtımızı beklemeden bir gazeteye 'Biz telefon ettik ama cevap verilmedi' diyor. Anladım ki, maksat beni ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmakmış" dedi.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretiyle ilgili konuşan Kabaktepe, "Çok hoş sohbet etmiş olduk. Takdir edersiniz ki bu tip ziyaretlerde basın mensuplarını çıkardıktan sonra konuştuklarımız ziyaretin muhatabı olan kişilerin kalbinde, zihninde kalır" ifadesini kullandı.

    İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre Kabaktepe, şunları kaydetti:

    • "Ama çok hoş ve güzel bir sohbette yarım saatte güzel konuları istişare ettiğimizi ifade etmiş olayım. Bu olması gereken bir şey. Türkiye'de bu takım ziyaretlerin, girişimlerin olması doğal olandır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, biz de kendi internet sayfamızdan açıklamalar yaptık.
    • Bu doğal olan süreci kendi doğallığında değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Netice itibarıyla İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'umuzun en büyük partisi olan AK Partimizi ziyaret etmiş oldu. Olağan bir ziyaret."

    Bir gazetecinin, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Kendisi davet edemiyorsa biz edelim, buyursun gelsin' dedi. Siz ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Kabaktepe, şunları söyledi:

    • "İstanbul gibi bir kentin, herhangi bir siyasi partinin il başkanlığını yapan bir kişinin asgari düzeyde nezaket kurallarını bilmesi gerektiğini düşünerek bunları ifade ediyorum. Kendisinin il başkanlığı açıklandığı zaman sosyal medya programı Club House programına katılan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, gelmek istediğini ve kahve içmek istediğini söyledi. Daha sonra AK Partimizin kongresi oluyor. Kongreden 3 gün sonra ben Club House programına katılıyorum. Orada da bir gazeteci arkadaşım soruyor, CHP İl Başkanı 'Ben gitmek isterim, kahve içmek isterim.' Ben de 'Zaten hemşehriymişiz, buyursun gelsin kahve içelim.' diyorum. İki tane demeç var.

    'Gazete dışında bize herhangi bir yazılı ve telefonla randevu talebinde bulunulmadı'

    • Sonra organize olduğuna, organize derken istendiğine inandığım bazı gazeteciler 'Yok efendim davet etti, etmedi...' Böyle bir PR çalışması mı var? Hakikaten İstanbul'un en büyük partisinin il kongresi olmuş. Bu kongrede il başkanı seçilmiş. Bu il başkanını tebrik etmek, ziyaret etmek mi istiyorsunuz? Bunu bir görmek istiyorum' dedim.
    • Gazete dışında da bize herhangi bir yazılı ve telefonla randevu talebinde bulunulmadı. Ne zaman bulunuldu? Ben 50 yaşını geçtim bu toplumda yaşıyorum. CHP'li de çok dostum var. Bazıları da beni arayıp diyor ki 'Ya bir davet etsene.' Bir kongre olmuş, tebrik etme yok. Hala gazete üzerinden, çevreden...
    • Hayırlı olsun telefonu, nezaket yok. Randevu telefonu yok. Biz münakaşa da ederiz, münazara da mütalaa da istişare de ederiz, monolog da yaparız, bunun kitabını da yazarız. Herkesle her yerde açık yüreklilikle saatlerce de konuşuruz. Ama saygı ve nezaket kurallarının bir İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul İl Başkanlarından da görmek konusunda da büyük bir beklenti içerisindeyim."

    'Kongremiz oldu, Ekrem Bey bizi aradı, tebrik etti'

    Kabaktepe, bu süreçte bir süre beklemeye karar verdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Bir telefon geliyor 'Biz gelmek istiyoruz.' Dedim 'Bekleyelim.' Daha iki gün geçmeden yine bir gazetede sütununun sonunda 'Edildi, cevap verilmedi.' Hem gelmek istiyorsun, gelmek istediğini 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun. Telefon ettikten sonra da sabretmiyorsun, gazeteciye, 'Biz telefon ettik de cevap vermediler.' diyorsun.
    • Ondan sonra inandım ki nezaketli ve saygılı bir şekilde bir İstanbul İl Başkanına yakışır şekilde, İstanbul'un değil Türkiye'nin büyük partisini ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmak. Cevap vermedim. Cevap hala orada sporlanmış duruyor. Sporu açar mıyız, açmaz mıyız, nezaket ve saygıya gösterilen tavır bizim de buradaki pozisyonumuzu belirler. Kongremiz oldu Ekrem Bey bizi aradı, tebrik etti. Teşekkür ettik. Büyükşehrin Özel Kalemi aradı, aynı gün de randevu verdik. CHP diye bir problemimiz olsa biz bunu yapar mıyız? Öyle bir derdimiz yok. Tüm partilerimizle görüşüyoruz. MHP'mizle de görüştük, Vatan Partisi, Saadet Partisi... Telefon ediyor, tebrik ediyorlar."

    'Herkes kendi kararını alabilir, problem yok'

    Ortada saygı, nezaket ve samimiyete uymayan bir durum olduğunu belirten Kabaktepe, "Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük partisinin İstanbul İl Başkanı bir kongre yapıyor, tebrik etmiyorsunuz. Sosyal medyada bir şeyler söylüyorsunuz. Sonra kendiniz 'Gitmek istiyorum' cümlesini 'Davet edildiğim'e eviriyorsunuz. 15 gün sonra telefon edip gelmek istiyorsunuz. Cevabı beklemek için iki gün sabredemiyorlar. Hemen bir gazeteciye yazdırıyorsunuz. Parti kararı mıdır bilemiyorum. Herkes kendi kararını alabilir, problem yok. Bizim tavrımızı söylüyorum ben. CHP İl Başkanının kişisel tavrı mıdır, partisinin kararı mıdır bilmem" dedi.

    Etiketler:
    Görüşme, AK Parti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP, Ekrem İmamoğlu, Osman Nuri Kabaktepe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı sanat galerilerinin katkısıyla açıldı.
    ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını sanatseverlere açtı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İsrail’de son erken seçim
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet