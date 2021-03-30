İstanbul ve İzmir'de koronavirüsle mücadelede yeni kararlar

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek. İstanbul'un ardından İzmir Valiliği'nden de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı bilgisi geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir."

Öte yandan dün açıklanan Türkiye'nin ikinci koronavirüs risk haritasında İstanbul'un, 'kırmızı' yani çok yüksek riskli il kategorisinde yer aldığı görülmüştü.

İzmir'de de yeni kararlar alındı

İzmir'de de halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulların, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmeyecek şekilde gerçekleşeceği bildirildi.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir.



📌📄Karar No: 2021 / 19



Karara ilişkin detaylı bilgi için 👇https://t.co/mzL8HLgwGh



📢Kamuoyuna saygıyla duyurulur⚠️



👉Maske 😷

👉Mesafe 🚶‍♂️↔️🚶‍♂️

👉Temizlik 🧼 pic.twitter.com/L5fOx6IehC — T.C. İzmir Valiliği (@IzmirValiligi) March 30, 2021

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise kısıtlamanın olmadığı günlerde kişi başına 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmeyecek şekilde 1 saatle sınırlı olacağı kararlaştırılırken daha önceden 3 - 4 Nisan için gün alınan düğünlerin ise söz konusu kurallara uyulmak kaydıyla yapılabileceği aktarıldı.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.

Öte yandan salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.